Governo recebeu 80 por cento da ajuda para combater efeitos dos ciclones

Desportivo e Maquis abrem prova na Huíla

As formações do Desportivo da Huíla e do FC Bravos do Maquis, abrem amanhã às 15h30, no Estádio do Ferroviário, a 42ª edição do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola’2019/20, cuja jornada inaugural encerra no dia 27 do corrente, com o campeão em título, 1º de Agosto a visitar o Progresso Sambizanga, no Estádio Municipal dos Coqueiros.