Mundo

Governo vai decidir permanência da ONU

Cabe ao Governo congolês decidir da saída ou não, dos capacetes azuis da República Democrática do Congo, disse ontem, à imprensa, a representante da ONU, Leila Zerrougui, citada pela AFP.

As populações acusam os capacetes azuis de inacção no país

Fotografia: DR

“Se a vontade expressa pela população reflecte os desígnios do Governo congolês, será tida em consideração, porque estamos aqui graças ao mandato governamental. Não nos impusemos na RDC. Estamos desdobrados aqui pelo Conselho de Segurança, com a anuência do Governo congolês,”, afirmou aos jornalistas, em Beni, província do Kivu- Norte, onde uma mulher morreu, ontem, na sequência de confrontos entre populares e a Polícia.

Por causa dos sucessivos ataques mortíferos contra os civis, efectuados pelos rebeldes da Força da Aliança Democrática (ADF), em Beniville e arredores, a população reclama a retirada dos capacetes azuis, do Kivu-Norte, alegadamente, pela inércia.

Na semana passada, foram registados vários incidentes graves, dos quais resultaram vítimas mortais, frente à base da Monusco, na cidade de Beni, depois da chacina de civis à catanadas e a tiro pela ADF. A Missão da ONU está na República Democrática do Congo desde 1990.

TPI confirma pena de Bemba

A Câmara de Apelação do Tribunal Penal Internacional (TPI) confirmou a pena de um ano de prisão acrescida de uma multa de 300 mil euros proferida, em Março de 2017, contra o opositor congolês Jean-Pierre Bemba no caso de suborno de testemunhas, noticiou a BBC.

“Bemba e os outros arguidos foram declarados culpados de interferência na administração da Justiça por subornar intencionalmente as testemunhas e solicitar a apresentação de falsas testemu-

nhas de defesa no quadro de outro caso na República Centro Africana”, precisou à BBC o porta-voz do TPI, Fadi El Abdallah.