Governo anuncia medidas para travar subida de preços

O Governo do Zimbabwe anunciou medidas para travar a subida de preços face a uma alegada escassez de produtos básicos e ordenou aos comerciantes que aceitem títulos e pagamentos electrónicos.

Autoridades garantem haver bens de consumo suficientes

Um comunicado oficial ontem divulgado indica que os indivíduos que desafiarem estas medidas enfrentarão acções drásticas e os que operam no sector de combustíveis poderão perder as suas licenças.

O Governo assegurou que não há necessidade de pânico uma vez que o país conta com os suprimentos necessários, antes de confirmar que deverá manter o imposto de dois centavos por dólar, que considera indispensável para o bem da economia.

Na quarta-feira, durante uma reunião do Conselho de Ministros, o vice-presidente Kembo Mohadi garantiu que o Zimbabwe tem reservas suficientes de combustível e que adopta rápidas medidas necessárias para contar com as divisas destinadas à compra de medicamentos para o sector da Saúde. O Vice-Chefe de Estado esclareceu que está a caminho uma compra de 30 mil toneladas de trigo para evitar a possibilidade de falta de pão e que essa quantidade facilitará a produção por 22 dias até ao início da próxima colheita dos cereais.

Após ter elogiado as lojas que mantêm os preços, Kembo Mohadi expressou preocupação com a decisão de alguns supermercados e revendedores que começaram a vender os seus produtos a preços exorbitantes.

“Estas actividades de especulação visam criar carências artificiais”, disse Mohadi, que exortou-os a pararem com essas práticas sob pena de sofrerem.

Em relação aos combustíveis, o mesmo responsável assinalou que o país conta com reservas adequadas ao preço acordado, que varia de 1,31 a 1,41 dólares por litro, e quem os alterar verá as suas licenças de operação retiradas.