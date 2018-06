Mundo

Governo anunciado nos próximos dias

O novo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, inaugurou ontem a agenda oficial com um encontro, em Madrid, com o Presidente da Ucrânia, mas está concentrado na formação do Executivo, a anunciar nos próximos dias, segundo fontes partidárias.

Primeiro-ministro Pedro Sánchez faz consultas aos partidos

Fotografia: DR

Pedro Sánchez está a desenhar o organigrama do Governo e deverá anunciar os nomes que irão formar a sua equipa a meio da semana, de forma a poder realizar a primeira reunião do Conselho de Ministros na próxima sexta-feira, disseram fontes do PSOE (Partido Socialista espanhol).

Uma cimeira europeia que se realiza em Bruxelas a 28 e 29 de Junho é o primeiro destino no estrangeiro que já está fixado na agenda oficial, mas o primeiro-ministro Pedro Sánchez tem de decidir se, como é tradicional, a primeira viagem ao estrangeiro vai ser Marrocos.

Este foi o primeiro destino escolhido pelos anteriores primeiros-ministros espanhóis - Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy -, que também tiveram Paris e Lisboa entre as primeiras deslocações ao exterior.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro português disse no sábado que os dois chefes do Governo combinaram um encontro para depois da formação do Governo de Madrid e do regresso de António Costa da deslocação que tem este mês aos Açores e aos Estados Unidos.

A actual legislatura em Espanha iniciou-se com as eleições de 26 de Junho de 2016 e terminará quatro anos depois, em 2020.