Mundo

Governo britânico adia a votação do “Brexit”

Num esforço para salvar um acordo sobre o Brexit condenado ao fracasso, a Primeira-Ministra britânica, Theresa May, anunciou ontem o adiamento da votação do acordo de saída da União Europeia, e que volta a negociar com Bruxelas, para transmitir aos líderes europeus as preocupações dos deputados.

Primeira-ministra tenta convencer os deputados sobre fronteira da Irlanda do Norte

Fotografia: DR

“Embora haja um grande apoio dos deputados em aspectos essenciais do acordo, a questão da fronteira da Irlanda do Norte gera profundas preocupações”, disse May, temendo que o acordo poderia ser chumbado na votação histórica que estava prevista para hoje, na Câmara dos Comuns.

O texto do acordo, fruto de 17 meses de difíceis negociações com Bruxelas, colide não apenas com a rejeição da oposição trabalhista, dos centristas liberais democratas e dos separatistas escoceses, mas também com a do DUP norte-irlandês e de uma centena de militantes conservadores, sejam eles pró-europeus, ou eurocépticos, segundo a agência France Press.

O ponto mais controverso é o chamado “backstop”, ou “rede de segurança”, um mecanismo projectado para impedir a reintegração de uma fronteira dura na ilha da Irlanda que arrisque o Acordo de Paz de 1998 que pôs fim a 30 anos de um conflito violento.

Os defensores de uma saída rígida da União Europeia temem que esse acordo mantenha o Reino Unido permanentemente ligado às redes europeias, e pressionaram May para pedir uma renegociação durante a cimeira europeia de quinta e sexta-feira em Bruxelas.

O Brexit não estava na agenda dessa reunião, prevista há meses, mas após essa decisão ameaça tomar o centro das atenções.

“Vou encontrar-me com os parceiros de outros países-membros e conversar com eles sobre as preocupações claras expressas por esta câmara”, disse May, ao enfatizar novamente o perigo de rejeitar este acordo, que Londres e Bruxelas qualificaram como “o único possível”. “Enquanto não conseguirmos ratificar um acordo, o perigo de um Brexit sem acordo” de consequências catastróficas para a economia britânica aumenta, alertou. “Assim, o Governo vai intensificar o trabalho de preparação para esse resultado potencial”, acrescentou.

Entretanto, esta decisão de última hora (apenas 24 horas antes) que tinha sido descartada pelo ministro para Brexit, provocou duras críticas de deputados contra May. Muitos parlamentares exortaram o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, a avançar com uma moção de censura para destituir May, afirmando que iriam apoiá-lo.

“Cobardia patética”

A líder escocesa, Nicola Sturgeon, não demorou a reagir ao adiamento do voto sobre o acordo do Brexit e também não foi parca em palavras. “Este é um momento de viragem e um acto de cobardia patética do Governo Conservador que chegou ao fim do caminho e está agora a colapsar num caos total”, realçou Nicola Sturgeon.

“O acordo da Primeira-Ministra devia ser levado ao Parlamento imediatamente para que pudesse ser rejeitado e pudéssemos substituir o caos conservador por uma solução que proteja empregos, o nosso modo de vida e o lugar da Escócia na Europa”, frisou a líder escocesa.

Antes do anúncio de May, a União Europeia tinha sido enfática ao dizer que não vai “renegociar” o acordo de divórcio. “Temos um acordo sobre a mesa (...) Este acordo é o melhor e o único possível. Não vamos renegociar. A nossa posição não mudou”, advertiu ontem a porta-voz da Comissão Europeia, Mina Andreeva.