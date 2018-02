Mundo

Governo confirma a data das eleições

A primeira volta das eleições presidenciais no Mali vai ser realizada a 29 de Julho, anunciou ontem, em Mopti, região centro, o primeiro-ministro, Soumeylou Boubèye Maiga.

Fotografia: DR

O anúncio veio pôr termo aos rumores segundo os quais, as eleições gerais não se haviam de realizar no decurso deste ano, devido à insegurança no norte e centro do país e também devido à falta de preparação, de acordo com a fonte.

Nomeado primeiro-ministro no final de Dezembro passado, Soumeylou Boubèye Maiga encontrou-se com quadros desta região, aos quais ele disse que se as mesmas não se realizar, ninguém ter uma base jurídica para exercer o poder no país Falando da insegurança, fonte de preocupações para as populações desta parte do Mali, Maiga assegurou que o país será seguro e os terroristas rastreados, neutralizados ou entregues à justiça.

Convidou as pessoas a cooperarem com as forças armadas e de segurança para com-

bater o terrorismo.

Soumeylou Boubèye Maiga garantiu que as Forças Armadas e de segurança vão ser dotadas de equipadas tácticos modernos a partir de Março para reforçar as suas capacidades operacionais.

O primeiro-ministro anunciou que os funcionários vão ser desdobrados, em breve, para as comunas onde a Administração do Estado não existe desde a crise em 2012.