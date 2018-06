Mundo

Governo da Albânia contra centros para os refugiados

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, recusou ontem a ideia de converter o país num porto de escala para estabelecer centros de acolhimento para os refugiados e migrantes que tentam chegar à União Europeia (UE).

Fotografia: DR

Em entrevista ao diário alemão “Bild”, Rama rejeitou a ideia de “deixar por aí pessoas desesperadas, como se fossem tóxicos que ninguém quer”. O primeiro-ministro disse que o seu país “está pronto” para contribuir de forma justa para a União Europeia, mas não pode arcar com “os problemas de todos os outros”.

Os líderes da UE reuniram-se na semana passada em Bruxelas, para discutir sobre a política migratória antes da cimeira do Conselho Europeu, que começa hoje.

Países como a Áustria, Polónia e a Hungria recusaram a aplicação do sistema de quotas aos refugiados e pensam criar centros de acolhimento fora da União Europeia. A Comissão Europeia considera criar “portos de desembarque” nos países do Norte de África, já o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, e Peter Launsky-Tieffenthal, porta-voz do Governo austríaco, comentaram a possibilidade de transferir para a Albânia os refugiados que tentam chegar às costas europeias.

Romana Vlahutin, embaixadora da UE na Albânia, desmentiu os rumores de que a União Europeia vai acelerar as suas negociações de adesão.

“A única condição (para a abertura das negociações) é o cumprimento das reformas”, afirmou a embaixadora. A 3 de Julho, os Esta-

dos-membros da União Europeia estabeleceram o início das negociações de adesão com a Albânia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia, sempre que progridam na implementação de certas reformas no poder judicial, na administração pública, o crime organizado, entre outras.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, quer que a União Europeia avance para a criação de plataformas de desembarque de migrantes fora da Europa, alertando para os perigos dos novos partidos autoritários.

Na carta-convite ontem enviada às capitais da UE, Tusk propõe que o Conselho Europeu dê aval à “criação de plataformas regionais de desembarque fora da Europa” com o objectivo de "destruir o modelo de negócios dos contrabandistas, já que esta é a maneira mais eficaz de parar os fluxos e pôr fim à trágica perda de vidas no mar”. Para Tusk, é fundamental que a UE encontre para a crise migratória uma resposta alternativa ao discurso “radical, simples e atraente” oferecida por novos movimentos políticos com tendências autoritárias.