Interclube recebe Maquis e pode dilatar a vantagem

O Interclube recebe hoje, no estádio 22 de Junho, às 15h00, o FC Bravos do Maquis, na sequência da disputa da sexta jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola Zap, numa tarde que inclui ainda os desafios Desportivo da Huíla-Académica do Lobito e Recreativo da Caála e Recreativo do Libolo.