Mundo

Governo de Charles Michel gere os assuntos correntes

O Rei da Bélgica descartou ontem a perspectiva de eleições antecipadas após a de-missão do Governo e encarregou-o de “gerir os assuntos correntes” até ao escrutínio legislativo de 26 de Maio, refere um comunicado do Palácio Real.

Fotografia: DR

Philippe aceitou esta semana a demissão do Primeiro-Ministro, Charles Michel, mas após consultas com os partidos pediu ao Executivo para manter-se em funções até à realização das eleições. A Bélgica vive uma crise política desde que há cerca de duas semanas os ministros da Nova Aliança Flamenga (N-VA, nacionalistas) abandonaram o Governo em oposição ao apoio do país ao pacto mundial da ONU para regular as migrações. Segundo o comunicado, o Rei “constata uma vontade política de garantir a boa gestão do país até às próximas eleições” legislativas, que na Bélgica coincidem com as europeias.

O Governo fica limitado nas competências e não poderá adoptar novas iniciativas políticas sem o acordo do Parlamento.

Philippe apelou a uma colaboração entre o Parlamento e o Governo demissionário, para que possam ser votados textos importantes, como o orçamento de 2019.

Pediu igualmente “aos responsáveis políticos e às instituições, nas quais reitera a sua confiança, para darem uma resposta apropriada aos desafios económicos, orçamentais e internacionais e às expectativas da população”.