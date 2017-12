Mundo

Governo de Havana critica Washington

O Presidente de Cuba, Raul Castro, classificou de grave o retrocesso que vive actualmente a relação de Havana com Washington e atribuiu-o à criação artificial de pretextos irracionais”.

Presidente Raul Castro disse que o país prioriza a diplomacia

Fotografia: Jaime Blez | AFP

“Em 2017 fomos testemunhas de um grave e irracional retrocesso das relações Cuba-EUA, pelo qual o nosso país não é responsável”, afirmou, durante uma intervenção que encerrou a última reunião da Assembleia Nacional do Poder Popular (Parlamento unicameral) do ano.

Três anos depois do histórico anúncio do desbloqueio diplomático entre Cuba e Estados Unidos - acordado em finais de 2014 com a então administração de Barack Obama ao fim de quase seis décadas de antagonismo -, a aproximação tem vindo a ser revertida na sequência de uma crescente hostilidade por parte do actual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Raúl Castro sustentou que Cuba não é responsável pela reviravolta verificada nas relações bilaterais provocada por Donald Trump, apontando que, nesse recuo, os Estados Unidos recorrem ao “criação artificial de pretextos irracionais”.

“Reitero que Cuba não tem responsabilidade nos alegados incidentes ocorridos com diplomatas acreditados no país - as investigações realizadas por peritos cubanos e norte-americanos assim o confirmam”, sublinhou Raul Castro, referindo-se aos “ataques acústicos” sofridos na ilha por duas dezenas de diplomatas norte-americanos.

Havana negou ter qualquer responsabilidade nesses incidentes e, mais tarde, questionou mesmo a sua veracidade.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, 24 funcionários colocados em Cuba sofreram problemas de saúde relacionados com “ataques acústicos”. Após a revelação do caso, em Agosto, Washington absteve-se de acusar formalmente o Governo cubano, mas, em Outubro, Donald Trump acusou Cuba de ser responsável.