Mundo

Governo de Israel contra zona militar

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu ontem que Israel “não vai tolerar que o Irão transforme o Líbano numa área gigante para mísseis”, pouco antes da sua partida para Moscovo.

Chefe do Governo israelita alerta o Irão e o Líbano

Fotografia: Vasily Maximov| AFP

Os dirigentes israelitas queixam-se continuamente da expansão iraniana na região e na Síria e da aliança entre o Irão e o poderoso movimento xiita libanês Hezbollah.

Netanyahu acusa o Irão de construir na Síria e no Líbano, vizinhos de Israel, locais para a produção de mísseis guiados de precisão.

Antes de partir para Moscovo, Netanyahu indicou que iria discutir com o Presidente Vladimir Putin "os esforços desenvolvidos pelo Irão para estabelecer uma presença militar na Síria", à qual Israel se opõe "firmemente" e contra a qual age, segundo declarações divulgadas pelos seus serviços.

“Discutiremos igualmente os esforços desenvolvidos pelo Irão para transformar o Líbano numa área gigante para mísseis, uma zona para mísseis de precisão dirigidos contra o Estado de Israel, o que não toleraremos”, adiantou. Será ainda evocada a coordenação entre as Forças Armadas israelitas e russas na Síria, que visa evitar os confrontos entre as forças dos dois países. A Rússia intervém na Síria em apoio do Governo sírio desde Setembro de 2015.

Israel tem-se mantido afastado do conflito sírio mas realizou ataques aéreos pontuais contra posições governamentais ou comboios de armas destinados ao Hezbollah, em função do que diz serem os seus interesses.