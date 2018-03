Mundo

Governo de Seul reconhece esforço

Um responsável sul-coreano elogiou ontem, em Pequim, o papel da China em pressionar Pyongyang a discutir a desnuclearização, numa altura em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admite reunir-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Coreia do Norte pode deixar caminho de testes nucleares

Fotografia: DR

O director da Agência Nacional de Segurança da Coreia do Sul, Chung Eui-yon, informou o conselheiro de Estado chinês, Yang Jiechi, responsável pela política externa de Pequim, sobre as recentes conversações entre as duas Coreias, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap. O enviado de Seul reuniu-se ainda ontem com o Presidente chinês, Xi Jinping. “O nosso Presidente, Moon Jae-in, e o Governo sul-coreano acreditam que vários avanços em prol da paz e desnuclearização da península coreana foram atingidos com o apoio activo e a contribuição do Presidente chinês, Xi Jinping, e do Governo chinês”, disse Chung a Yang.

O conselheiro de Estado chinês insistiu em que todas as partes “recorram ao diálogo e consulta para resolver a questão” norte-coreana. “Enquanto todas as partes insistirem em resolver a questão pela via política e mantiverem esta direcção, podemos sem dúvida gerir a situação na península coreana de forma a que se desenvolva no sentido que a comunidade internacional deseja”, acrescentou.

Chung afirmou que Trump disse estar disposto a reunir-se com Kim, em Maio, visando “alcançar a desnuclearização definitiva” na península co-reana. Referiu que Kim prometeu, durante um encontro em Pyongyang, que “a Coreia do Norte vai abster-se mais testes nucleares”.