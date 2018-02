Governo desenhou quadro da abolição

Mundo

O Presidente da Gâmbia, Adama Barrow, anunciou ontem uma moratória sobre a pena de morte, mais de cinco anos após a execução de nove pessoas detidas pelo Governo, liderado por Yahya Jammeh.

Chefe de Estado gambiano Adama Barrow está confiante

“Vou aproveitar esta ocasião para anunciar uma mo-ratória sobre o uso da pena de morte na Gâmbia, um primeiro passo para a sua abolição”, afirmou Adama Barrow, no discurso no 53.º aniversário da Independência do país.

Em Setembro de 2017, Adama Barrow comprometeu-se perante as Nações Unidas a abolir a pena de morte no país, assinando cinco tratados à margem da Assembleia-Geral da ONU, entre os quais um que prevê a sua abolição.

"Isto vai permitir retirar o medo e garantir o estado de direito, de modo a que os cidadãos possam expressar os seus direitos civis e políticos", disse na ocasião o Chefe de Estado.

Adama Barrow disse que o país derrotou a ditadura, mas “manter a paz para fortalecer” a democracia continua a ser o maior desafio do país. "Isso requer paciência, tolerância e os erros são inevitáveis, mas nós os vamos corrigir à medida que aperfeiçoamos a nova Gâmbia", declarou.

O Presidente Adama Barrow chegou ao poder ao ganhar as eleições de Dezembro de 2016, pondo fim aos 22 anos de presidência de Yahya Jammeh, antigo militar. Em Agosto de 2012, Jammeh mandou fuzilar nove detidos, incluindo dois senegaleses, originando uma vaga de protestos no mundo, sobretudo no Senegal.

O antigo Presidente da Gâmbia recusou-se a reconhecer a eleição de Adama Barrow, mas acabou por deixar o cargo e o país em Janeiro seguinte, após uma intervenção militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.