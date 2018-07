Mundo

Governo devolve restos mortais de soldados norte-americanos

A Coreia do Norte devolveu ontem aos Estados Unidos (EUA) 55 urnas com restos mortais de soldados norte-americanos que combateram na Guerra da Coreia (1950-1953), afirmou o comando da ONU na Coreia do Sul.

Coreia do Norte cumpre parte do compromisso assumido em Singapura

Fotografia: DR

De acordo com o comando da ONU, está prevista a realização de uma cerimónia na próxima quarta-feira, na base aérea de Osan, na Coreia do Sul, em homenagem às vítimas. Para os EUA, este é um passo significativo para o retomar das operações de recuperação dos restos mortais de milhares de soldados norte-americanos que morreram na Guerra da Coreia.

“Os restos mortais dos soldados norte-americanos vão deixar finalmente a Coreia do Norte e regressar aos Estados Unidos, depois de tantos anos. Será um grande momento para muitas famílias. Obrigado Kim Jong-un, líder norte-coreano”, escreveu Donald Trump, na conta oficial da rede social Twitter.

De acordo com imagens transmitidas em directo pela televisão sul-coreana, um avião militar dos EUA aterrou na base aérea de Osan, após ter recolhido, na Coreia do Norte, restos mortais de soldados norte-americanos que combateram na Guerra da Coreia.

A transferência dos restos mortais de antigos combatentes norte-americanos é um dos primeiros resultados da cimeira entre os líderes dos EUA, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a 12 de Junho passado, em Singapura.

Cerca de 7.700 soldados norte-americanos foram dados como desaparecidos durante a Guerra da Coreia e 5.300 restos mortais estariam ainda na Coreia do Norte.

Quatro milhões de pessoas morreram na sequência da Guerra da Coreia, incluindo os 36 mil soldados norte-americanos.



Trump agradece

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu ontem ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, a devolução dos corpos dos soldados norte-americanos que participaram na Guerra da Coreia (1950-1953).

"Depois de tantos anos, este será um grande momento para muitas famílias, graças a Kim Jong-un", disse Trump na rede social Twitter.

A troca de corpos dos soldados foi um dos pontos concretos acordados na Cimeira de Singapura que decorreu em Junho entre Donald Trump e Kim Jong-un.

A Casa Branca já tinha anunciado que um avião C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos, com membros do Comando das Nações Unidas para a Coreia a bordo, receberia os corpos dos soldados na cidade costeira de Wonsan, na Coreia do Norte.

O Comando das Nações Unidas, numa outra nota oficial também divulgada ontem, explicou que se tratava de "55 caixões com os corpos dos soldados" que foram transportados para a base aérea de Osan, região de Pyeongtaek, a 70 quilómetros a sul de Seul, Coreia do Sul.

Os caixões foram recebidos "com solenidade" por uma guarda de honra e esperam agora pela cerimónia oficial de repatriação que a Administração dos Estados Unidos vai realizar no próximo dia 1 de Agosto.

"Hoje, Kim Jong-un cumpre parte do compromisso que assumiu com o Presidente (Donald Trump) para devolver os nossos soldados tombados. As acções da Coreia do Norte encorajam-nos porque são momentos marcados por mudanças positivas", indicou a Casa Branca.

Os caixões, cobertos com bandeiras azuis e o emblema das Nações Unidas, foram colocados em camionetas que esperavam na pista do aeroporto militar de Orsan.

A entrega de ontem “é um primeiro passo significativo para o repatriamento dos corpos” dos soldados pela Coreia do Norte e para o início das operações de busca dos "corpos dos 5.300 militares" que morreram durante a guerra, acrescentou a Casa Branca.

Trump anunciou no passado dia 20 de Junho que tinha começado o processo para a devolução dos restos mortais de 200 soldados por parte da Coreia do Norte, mas a entrega, em menor número do que estava previsto, só ocorreu ontem.

Mais de 36 mil soldados norte-americanos morreram na Guerra da Coreia e 7.700 desapareceram, 5.300 dos quais a Norte do Paralelo 38, que divide a península coreana. Equipas conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Norte recuperaram 229 corpos entre 1996 e 2005, mas Washington suspendeu o programa de busca devido à deterioração das relações.