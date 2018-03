Mundo

Governo do Reino Unido responsabiliza a Rússia

A primeira-ministra britânica, Theresa May, acusou o Estado russo de ser responsável pela tentativa de homicídio, com recurso a um agente nervoso, do ex-espião Sergei Skripal e deu um ultimato de uma semana para que 23 diplomatas russos no Reino Unido abandonem o país.

Primeira-ministra britânica deu uma semana aos diplomatas russos para abandonarem o país

Fotografia: DR

May responsabilizou a Rússia pelo atentado contra Serguei Skripal, exilado em Londres. Skripal e a filha estão internados em estado grave, depois de terem estado em contacto com uma substância tóxica, um agente nervoso.

“Não há outra conclusão para além de o Estado russo ser culpado da tentativa de homicídio do senhor Skripal e de ameaçar as vidas de outros cidadãos britânicos em Salisbury”, acusou May. “Isto representa um uso de força ilegal por parte da Rússia contra o Reino Unido”, acrescentou. Por esse motivo, vincou a primeira-ministra, “este relacionamento (entre Reino Unido e Rússia) não poderá ser o mesmo”.

Ao anunciar as medidas de retaliação contra a Rússia, May declarou que o Reino Unido vai expulsar 23 diplomatas russos do país, naquela que constitui a maior expulsão diplomática desde o final da Guerra Fria.

“De acordo com a Convenção de Viena, o Reino Unido vai expulsar 23 diplomatas russos que foram identificados como agentes de uma agência de inteligência não declarada”, decretou May e acrescentou que “eles (os diplomatas) têm apenas uma semana para abandonar o país”. Para além disso, a primeira-ministra informou que nenhum ministro ou membro da família real estará presente no Mundial de Futebol, que decorrerá este Verão na Rússia. A crise diplomática entre a Rússia e o Reino Unido aumenta desde que em 4 de Março foram encontrados inconscientes na cidade inglesa de Salisbury o ex-espião Skripal e sua filha Yulia.

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, qualificou de “adequada” a decisão do seu país de expulsar 23 diplomatas russos pelo acto de “imprudência e brutalidade” cometido contra o ex-espião.

Apesar das acusações, a Rússia continua a negar qualquer envolvimento no envenenamento e demonstrou disponibilidade em participar na investigação do caso, com a condição de que lhe seja dado acesso à substância utilizada no envenenamento de Skripal.



Retaliação de Moscovo

A Rússia anunciou ontem que vai adoptar em breve medidas de retaliação pela decisão de expulsão do Reino Unido de 23 diplomatas russos devido ao envenenamento do ex-espião Sergei Skripal, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo que condenou mais uma vez a recusa de Londres em fornecer informações sobre o caso.

“Esperamos adoptar, num futuro próximo, medidas de retaliação em resposta à adopção de uma série de medidas hostis por parte do Reino Unido contra a Rússia”, disse a porta-voz do Ministério, Maria Zakharova, em conferência de imprensa.

A diplomata voltou a fazer uma chamada de atenção a Londres - como faz Moscovo desde o início da crise - a “apresentar todos os materiais existentes relativos ao incidente que, segundo eles, está vinculado ao uso de armas químicas em território da Grã-Bretanha”. Zakharova afirmou que Londres nega-se a proporcionar a Moscovo informação sobre o caso, assim como amostras da “substância química achada no local do crime”.

“Remetemos ao Foreign Office várias notas diplomáticas a fim de iniciar um diálogo activo com Londres, mas só recebemos como resposta notas formais sem sentido”, afirmou.

“A Grã-Bretanha nega-se a interagir com a parte russa em cumprimento dos seus compromissos como membro da Convenção para a Proibição de Armas Químicas”, acrescentou. A porta-voz também esclareceu que Moscovo não tem nenhum motivo para se negar a colaborar na investigação do incidente. “Podemos discutir largamente sobre a quem convém toda esta história. Não há nem um só parâmetro, nem um só motivo, pelo qual a Rússia não tem intenção de colaborar”, disse.

“Por que não ofereceram dados concretos nem a nós e nem a ninguém”. Zakharova qualificou as declarações britânicas de “espectáculo político-informativo” e atribuiu as acusações contra a Rússia a “uma colossal campanha” para solucionar os problemas internos de Londres.