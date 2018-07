Mundo

Governo do Uganda revê taxa para as redes sociais

Victor Carvalho

O primeiro-ministro do Uganda, Ruhakana Rugunda, foi o portador da boa notícia dada esta semana a todos os utilizadores das redes sociais no país: a revisão da decisão de impor a cobranças de taxas.

Fotografia: DR

Este anúncio foi feito depois de centenas de milhares de pessoas terem saído à rua, em todo o país, para se manifestarem ordeiramente contra o Governo e na véspera de o Tribunal Constitucional se prenunciar sobre um pedido de anulação da lei que lhe foi apresentado por um grupo de cidadãos.

Por interferência directa do Presidente Yoweri Museveni, o Governo havia aprovado e proposto ao Parlamento uma lei que fixava a obrigatoriedade do pagamento de uma taxa mensal equivalente em moeda nacional a 50 cêntimos do dólar a cada utilizador das redes sociais que quisesse ter acesso a sites como o WhatsApp, Facebook ou o Twitter.

Logo na altura, surgiram vozes a criticar a decisão, acusando o Presidente de querer acabar com a possibilidade de as pessoas manifestarem-se livremente através das redes sociais.

Ao mesmo tempo, a intenção do Governo era, também, criar uma taxa de 1 por cento que seria cobrada em cada transacção comercial, ou transferência de dinheiro, que fosse feita através dos telefones celulares, afectando assim um dos principais métodos de pagamento efectuado pela camada mais pobre da população que raramente usa o sistema bancário institucionalmente considerado como normal.



Impacto orçamental

No seu pronunciamento, o primeiro-ministro disse que o Governo está a rever o impacto que terá no orçamento a eventualidade de anulação da lei para aplicar taxas ao uso das redes sociais no país.

Segundo aquele responsável, o Governo está pressionado porque tem que apresentar até ao dia 19 deste mês ao Parlamento um orçamento revisto, que deveria contemplar uma estimativa com os valores que seriam arrecadados até ao fim do ano com a cobrança dessa taxa.

Um outro factor, que deverá ter levado o Governo a anunciar já a decisão de rever a referida lei, prende-se com a previsibilidade de o Tribunal Constitucional a chumbar, o que a suceder criaria um imbróglio político que não deixaria de ser devidamente aproveitado pela oposição. Há duas semanas, a Polícia utilizou gás pimenta para deter duas pessoas que participavam numa manifestação de rua. Essas detenções motivaram a realização de muitas outras, para exigirem a libertação das pessoas que tinham sido detidas.

Esta espécie de “bola de neve”, com sucessivas manifestações, convocadas precisamente através das redes sociais, começava já a envolver figuras públicas de ugandeses ligados à cultura e às artes, ao desporto e à política.

Na altura, o porta-voz da Polícia, Luke Owoyesigire, justificou as detenções alegando que as manifestações eram ilegais e que alguns elementos da corporação foram insultados e nalguns casos agredidos com pedras.

Neste momento, a entrada em vigor da lei está suspensa não se sabendo se o Governo vai apresentar uma nova formulação da mesma ou se, simplesmente, a deita para o caixote de lixo da história.

O Tribunal Constitucional, que tinha em mãos um pedido para a considerar inconstitucional, ainda não foi notificado da decisão do Governo não se sabendo, por isso, se vai decidir sobre uma lei que está suspensa ou se também fica a aguardar para saber se existe, ou não, uma nova versão do documento.

Para já e por enquanto, os ugandeses continuam a ter livre e gratuito acesso às redes sociais e às transacções comerciais efectuadas através dos telefones celulares.