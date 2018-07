Mundo

Governo e ONU acompanham projectos comuns

O Governo guineense iniciou uma série de visitas a várias regiões do país para acompanhar a implementação do Quadro de Parceria entre a Guiné-Bissau e as Nações Unidas.

Segundo um comunicado, divulgado ontem à imprensa, durante o primeiro dia da visita, que termina sábado, as equipas do Governo guineense e das Nações Unidas vão visitar projectos em Gabu, Bafatá, São Domingos e no arquipélago dos Bijagós. O Quadro de Parceria entre a Guiné-Bissau e as Nações Unidas teve início em 2016, termina em 2020 e visa melhorar as condições de vida da população, acabar com o “ciclo vicioso da pobreza e garantir a estabilidade no país.”