Mundo

Governo e oposição estão em dificuldades

A nova ronda de negociações de paz entre o Governo e a oposição síria terminaram sexta-feira em Viena, Áustria, sem avanços, com as Nações Unidas (ONU) a reiterar que sem acordo político a crise humanitária vai manter-se.

“Estou bastante preocupado com a situação no terreno em todas as suas dimensões, política, de segurança, humanitária e de direitos humanos”, afirmou o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, que liderou as negociações.

Staffan de Mistura reuniu-se nas últimas 48 horas várias vezes e em separado com a oposição e representantes do Governo sírio, numa ronda de contactos, a nona, para debater a redacção de uma nova Constituição.

Antes de o enviado especial da ONU fazer o balanço final das negociações, a principal coligação política da oposição, a Comissão Suprema de Negociações, já tinha anunciado que não iria participar na reunião convocada pela Rússia, na próxima semana, na cidade de Sochi, para tentar encontrar soluções para ultrapassar a crise. Esta coligação informara antes de se iniciarem as conversações em Viena de que fazia depender a sua participação em Sochi da obtenção na capital austríaca de um compromisso por parte do regime do Presidente Bashar al-Assad para acabar com a guerra que se prolonga há sete anos e que causou cerca de 400 mil mortos e obrigou à fuga de milhões de pessoas.

Staffan de Mistura esclareceu que a decisão sobre a eventual aceitação do convite da Rússia para a ONU participar no encontro de Sochi deve ser tomada pelo seu Secretário-Geral, António Guterres.

O Governo sírio terminou a participação na reunião de Viena com um duro ataque aos Estados Unidos, Reino Unido, França, Jordânia e Arábia Saudita, por terem preparado um documento de trabalho inaceitável.