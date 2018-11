Mundo

Governo e rebeldes admitem negociar a paz

O enviado da Organização das Nações Unidas para o Iémen afirmou na sexta-feira que o Governo e os rebeldes xiitas Houthi estão dispostos a iniciar negociações de paz, em princípio na Suécia.

Conflito no Iémen analisado nas Nações Unidas

Fotografia: DR

Martin Griffiths disse ao Conselho de Segurança que tenciona juntar as partes beligerantes “em breve”, no que disse ser “um momento crucial para o Iémen”, que, acentuou, está a viver “o maior desastre humano no mundo” e tem a economia “à beira do colapso”.

Acentuou que o povo iemenita “desespera por uma solução política para uma guerra na qual é a principal vítima”.

Os membros do Conselho de Segurança ouviram também o director do Programa Mundial de Alimentação (PAM), da Organização das Nações Unidas, David Beasley, a denunciar que “a situação no país não está à beira da catástrofe, é uma catástrofe”.

Beasley advertiu igualmente que a situação catastrófica vai continuar a agravar-se se a situação económica não melhorar.