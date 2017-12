Mundo

Governo e rebeldes assinam cessar-fogo

O Governo e os principais grupos rebeldes do Sudão do Sul assinaram quinta-feira um cessar-fogo que entra em vigor a partir de amanhã, para tentar acabar com a guerra civil de mais de 4 anos.

Aperto de mãos em 2015 entre Kiir e Machar ficou manchado com regresso da guerra

Fotografia: Charles Lomodong | afp

“A partir de 24 de Dezembro de 2017, à 00H01 (local), um cessar das hostilidades entrará em vigor e as partes deverão pôr fim à toda acção militar e operação hostil”, refere o documento assinado durante uma cerimónia oficial na sede da União Africana (UA), em Addis Abeba.

O acordo obtido ao longo de quatro dias de negociações promovidas pela organização regional IGAD prevê, entre outras coisas, que os beligerantes “congelem imediatamente as suas posições”, garantam a protecção dos civis e o acesso à ajuda humanitária.

A União Africana, participante nestas negociações, enfatizou que o povo do Sudão do Sul “suportou muita dor e sofrimento” e que tem muitas “"expectativas” postas na real implementação do acordo de paz.

“É um primeiro passo alentador. Devolver um raio de esperança ao povo... mas é apenas um pequeno passo. Agora são necessárias acções”, declarou o presidente da Comissão da União Africana, Musa Faki Mahamat, como preâmbulo à assinatura.

“Enviamos uma mensagem de esperança aos habitantes como presente de Natal”, considerou o ministro dos Negócios Estrangeiros etíope e presidente do conselho de ministros da IGAD, Workneh Gebeyehu.

O documento foi assinado pelo Governo do Presidente Salva Kiir (SPLM/A) e pelo principal movimento da oposição, o SPLM/A-IO, do ex-Vice-Presidente Riek Machar.

Também assinaram o grupo do SPLM/A-IO leal ao actual vice-presidente, Taban Deng, e outros seis grupos rebeldes armados, incluindo o do outrora influente general Thomas Cirillo Swaka, que deixou o Exército regular em Fevereiro. O chamado Fórum de Revitalização de Alto Nível da IGAD, que aconteceu a porta fechada, começou no passado domingo, em Addis Abeba, e reuniu também vários ministros dos Negócios Estrangeiros dos países-membros, representantes de organizações internacionais, regionais e outros órgãos interessados em recuperar o estancado processo de paz no Sudão do Sul.

Esta ronda de diálogos era vista como uma “última oportunidade” para a paz no país, segundo vários dos seus participantes, como os representantes da União Europeia, da União Africana e do Governo etíope.

O Sudão do Sul é assolado por uma guerra civil que eclodiu em Dezembro de 2013 entre as forças do Presidente Salva Kiir da etnia dinka, e as do então Vice-Presidente sul-sudanês, Riek Machar, da tribo nuer.

Ambas as partes já assinaram um acordo de paz em Agosto de 2015 que levou à criação de um governo de unidade nacional, mas em Julho de 2016 a violência regressou ao país.

O conflito causou milhares de mortes e levou o Sudão do Sul à beira de uma crise de fome, com 7,6 milhões de pessoas necessitadas de ajuda, seis milhões sem acesso a alimentos suficientes e quatro milhões de deslocados.

Várias agências da Organização das Nações Unidas, com destaque para o UNICEF (Fundo da ONU para a Infância) e o Alto Comissariado da para os Refugiados têm lançado apelos constantes à ajuda humanitária.