Mundo

Governo e rebeldes negoceiam a paz

O Governo e os rebeldes do Iémen reuniram-se ontem, na cidade portuária de Hodeida, sob a égide das Nações Unidas, na primeira reunião após o acordo para uma trégua assinado, na Suécia, segundo a agência France Press.

O conflito armado deixa o país em ruínas e crise humanitária

Fotografia: DR

“A reunião começou” em Hodeida, oeste do Iémen, principal ponto do conflito, indicou um responsável próximo das autoridades citado pela AFP a coberto de anonimato.

O responsável disse “esperar bons resultados” do encontro, adiantando que a delegação do Governo foi transportada para a cidade numa caravana de viaturas das Nações Unidas.

A reunião decorre numa altura em que há registo de ataques e em que as duas partes se acusam mutuamente de violação do cessar-fogo em vigor desde 18 de Dezembro, na sequência de um acor-do concluído na Suécia cinco dias antes.

No âmbito do mesmo acordo, uma missão de observadores da ONU encarregada de verificar o cessar-fogo chegou no fim-de-semana a Ho-deida, cidade controlada pelos rebeldes Xiitas que combatem o Governo.

A missão é chefiada pelo general holandês Patrick Cammaert e a reunião em Hodeida foi classificada como “prioritária” pelo porta-voz do Secretário-geral das Nações Unidas, Stéphane Dujarric.

Na segunda-feira, após uma reunião com responsáveis da cidade, Cammaert apelou às duas partes em conflito que respeitem a trégua.

“Vamos sentar-nos, discutir, ultrapassar os obstáculos e seguir em frente. É extremamente importante que as duas partes respeitem o cessar-fogo e parem de culpar a outra parte” de o violar, disse. O acordo prevê também a transferência do controlo dos portos de Hodeida, nas mãos dos rebeldes, para uma administração local, para desbloquear os problemas que têm impedido a entrada regular de ajuda humanitária no país.