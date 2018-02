Mundo

Governo exclui referendo sobre regionalização do país

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, excluiu a possibilidade de promover um referendo sobre a regionalização do país, considerando que o poder político tem de assumir a responsabilidade de fazer avançar o processo.

“O sistema político deverá assumir as suas responsabilidades. O figurino das autarquias supra-municipais, entre Governo central e os municípios, está previsto na Constituição e o Parlamento deverá decidir”, defendeu Ulisses Correia e Silva.

O chefe do Governo cabo-verdiano falava sábado aos jornalistas, na Cidade da Praia, no âmbito de uma conferência para debater a proposta de regionalização do Executivo, diploma que se encontra, desde Agosto de 2017, na comissão paritária do Parlamento cabo-verdiano.

“A nossa intenção é introduzir a lei no mês de Março”, disse Ulisses Correia, que precisa de dois terços dos deputados para fazer passar o diploma. O primeiro-ministro cabo-verdiano estimou em 400 milhões de escudos anuais (cerca de 3,6 milhões de euros) o processo de regionalização, que prevê a criação de 10 regiões administrativas nas nove ilhas habitadas.

“Temos de criar condições para, em cada ilha, criar um nível de governação intermédio entre o Governo e as autarquias que possa abordar a ilha de forma integral”, disse. De acordo com a proposta do Governo, para cada região está prevista a criação de dois órgãos: uma Comissão Executiva Regional, com três ou cinco elementos, e uma Assembleia Regional deliberativa, composta por nove, onze ou treze elementos, conforme o número de municípios abrangidos.

Os titulares dos órgãos regionais terão mandatos de quatro anos e serão eleitos por sufrágio universal.

Aumentar a eficiência administrativa e política, promover o crescimento das ilhas e reduzir as assimetrias são os objectivos preconizados pela proposta do Governo.

O programa de Governo do MpD, que saiu das eleições de 2016, propunha-se conseguir o consenso com os demais partidos políticos e sociedade civil para avançar com a regionalização, admitindo, se necessário, a realização de um referendo.