Governo financia pela primeira vez eleições

O ministro das Finanças da Guiné-Bissau anunciou sexta-feira uma contribuição de um milhão de dólares para o Fundo Comum do Projecto de Apoio à Organização de Eleições Legislativas, previstas para este ano.

Legislativas na Guiné-Bissau podem acontecer este ano

“É um virar de página, queremos dar este sinal, que aliás vem na sequência de outros esforços feitos no âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2017, com o financiamento de todo o processo de actualização da cartografia eleitoral”, afirmou o ministro João Fadiá.

O governante falava durante a assinatura do Projecto de Apoio à Organização das Eleições Legislativas de 2018.

“Mais adiante se houver mais condições não deixaremos de assumir a nossa responsabilidade, porque quem deve organizar e sustentar todo o processo eleitoral devem ser as autoridades do país, que naturalmente têm o maior interesse”, salientou o ministro das Finanças.

O projecto de apoio foi assinado entre o Governo da Guiné-Bissau e o representante especial do Secretário-Geral da ONU para o país, Modibo Touré, que também representou a União Europeia.

Na cerimónia, Modibo Tourá sublinhou que a “participação na vida política é uma pedra angular da democracia e uma forma fundamental dessa participação é a eleição dos seus representantes de forma livre, justa e transparente”.

O projecto visa registar os eleitores de “forma fiável” para as legislativas de 2018 e a “realização de eleições transparentes e credíveis, organizadas de acordo com a legislação nacional e os padrões internacionais”, refere, em comunicado, a representação da União Europeia, em Bissau.

Assistiram à assinatura do acordo o representante da União Africana em Bissau, Ovídeo Pequeno, bem como representantes do corpo diplomático.

O Presidente da Guiné-Bissau ouviu recentemente os partidos políticos do país para decidir a data das próximas eleições legislativas, que devem acontecer até ao final de 2018.