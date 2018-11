Mundo

Governo iemenita e rebeldes houtis aceitam começar negociações de paz

O Governo e os rebeldes do Iémen prontificaram-se na segunda-feira a colaborar com os esforços de paz da Organização das Nações Unidas, abrindo a via a novas negociações para uma resolução política do conflito, que dura há três anos.

A cidade portuária de Hodeida, que ilustra só por si a complexidade do conflito, conheceu na noite de segunda-feira combates entre as forças governamentais e rebeldes, que foram os mais violentos desde a redução de violência ocorrida na quarta-feira. Estes combates ocorreram na parte oriental da cidade, onde os rebeldes dispararam tiros de artilharia ripostadas pelas tropas do Governo, enquanto a aviação da coligação liderada pela Arábia Saudita lançou 12 raides contra posições rebeldes.

Este aumento de violência ocorreu apesar dos apelos à calma e da apresentação no Conselho de Segurança da ONU, pelo Reino Unido, de um projecto de resolução, que instaura uma trégua na cidade e a passagem, sem obstáculos, de ajuda humanitária.