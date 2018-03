Mundo

Governo líbio analisa situação em conferência

O ministro líbio dos Negócios Estrangeiros, Mohamed Taher Siala, participa em Niamey (Níger) na conferência dos países do Sahel sobre redes de emigração clandestina, soube-se ontem de fonte segura em Trípoli.

Fotografia: DR

O encontro, na qual participam vários países europeus, dos quais França, visa estudar, à montante, a problemática das redes dos traficantes da emigração clandestina no deserto líbio em direcção ao Mar Mediterrâneo a fim de resolver eficazmente este fenómeno, indica um comunicado do Gabinete de informação do Ministério líbio dos Negócios Estrangeiros.

Representantes do Mali, do Burkina Faso, da Mauritânia, da Côte d’Ivoire, da Guiné Conakry, do Senegal, do

Chade, da Líbia e do Níger participam neste encontro ao lado de França.