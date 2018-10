Mundo

Governo promete desarmargrupos rebeldes até Dezembro

O conselheiro de Segurança que as Nações Unidas têm permanentemente na República Centro Africana, Onan-ga-Anyanga, anunciou, se-

gunda-feira, em Bangui, que está a ser desenvolvido um programa no sentido de garantir que, até ao final do ano, sejam desarmados os diferentes grupos que actuam no oeste do país.

Missão das Nações Unidas supervisiona o desarmamento

Fotografia: DR

No encontro com a imprensa estrangeira acreditada em Bangui, Onanga-Anyanga sublinhou que desde 2014, altura em que foi criada a Mi-nusca (força de manutenção de paz das Nações Unidas) foram feitos esforços no sentido de “extinguir as chamas do devastador conflito intercomunitário que assola a República Centro Africana”.

Onanga-Anyanga reconheceu que se tratou de “um processo de paz seriamente iniciado sob os auspícios da Iniciativa Africana para a Paz e a Reconciliação na República Centro Africana”.

“Em termos de DDR (programa de desarmamento, desmobilização e reintegração), meia dúzia de grupos armados comprometeram-se a participar no programa nacional desenvolvido para entregar as armas”, disse. Onanga-Anyanga.

Desde 2013 o país vive uma situação em que grupos armados aproveitam a riqueza na-tural para roubar diamantes, ouro e urânio, ao mesmo tempo que constituem um travão à paz e à reconciliação nacional.

O representante da ONU saudou a sessão inaugural de ontem do Tribunal Penal Especial, criado para julgar crimes internacionais cometidos na República Centro Africana desde 2003.