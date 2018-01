Mundo

Governo promete medidas severas

O novo primeiro-ministro do Mali, Soumeylou Boubèye Maiga, disse ontem que vai adoptar fortes medidas para reforçar a segurança dos malianos, em particular na região Centro do país, visada por um aumento dos ataques extremistas.

Forças Armadas podem usar de medidas mais duras nas zonas consideradas críticas

Fotografia: Daphné Benoit | afp

“A segurança dos malianos é uma prioridade do novo Governo e serão tomadas medidas severas muito rapidamente para esse efeito”, disse o primeiro-ministro.

Soumeylou Maiga referiu que as medidas passam pela adopção, nos próximos dias, de um plano para a região Centro, segundo a agência AFP.

O novo primeiro-ministro maliano prometeu ainda um serviço público itinerante para fazer chegar às populações do Centro do país equipamentos de saúde e educação.

O primeiro-ministro Maiga foi designado pelo Presidente maliano, Ibrahim Boubacar Keita, no dia 30 de Dezembro, após a demissão surpresa e sem explicações de Abdoulaye Idrissa Maiga, que estava no cargo desde Abril.

A nova equipa governamental conta com 36 membros, mais um do que no anterior executivo, seis dos quais iniciaram funções agora.

Someylou Boubèye Maiga, 63 anos, é o quinto primeiro-ministro do país nomeado pelo Presidente Keita, eleito em Agosto de 2013.

A região Norte do Mali, onde os ataques extremistas prosseguem, caiu em 2012 nas mãos de grupos ligados à rede terrorista Al-Qaida, em grande medida expulsos com a ajuda de uma operação militar francesa, em Janeiro de 2013.

Apesar do acordo de paz assinado em 2015, que isolou os fundamentalistas, zonas inteiras do país são regularmente alvo de ataques e escapam ao controlo das forças de segurança malianas, francesas ou das Nações Unidas (que têm uma missão no país).

Desde 2015, esses ataques não têm acontecido apenas no Norte, mas também no Centro e no Sul do país e até nos países vizinhos Burkina Faso e Níger.



União Europeia

A União Europeia doou no domingo carros e materiais de escritório avaliados em quase 160 milhões de francos CFA (mais de 293 mil dólares) ao Mali, no quadro da execução do seu programa de apoio à reconciliação nacional e à resolução dos conflitos, soube a PANA de fonte segura.

O material entregue ao ministro maliano da Reconciliação Nacional, Mohamed El Moctar, pelo responsável da Cooperação da UE no Mali, Géza Strammer, consiste em oito carros todo terreno de dupla cabina, oito fotocopiadoras, oito inversores de computador, 32 extensões multi-entradas, oito estabilizadores de tensão eléctrica, oito projectores, oito discos duros e oito ecrãs de projecção. Segundo a mesma fonte, estes bens vão servir para missões empreendidas no quadro do processo para a paz e estabilização, a coesão social entre diferentes comunidades no Mali.

O Mali atravessa, desde 2012, uma crise de segurança marcada por ataques perpetrados por extremistas e grupos armados, nomeadamente no norte e centro do país, e que se intensificou nos últimos dias com conflitos entre comunidades (fundiárias) e políticos.