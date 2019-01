Mundo

Governo publica texto final da nova Constituição

O Governo de Cuba mandou publicar no sábado o projecto da nova Constituição do país, que agora pode ser consultado pela população antes do referendo previsto para o próximo dia 24 de Fevereiro. O texto, que procura actualizar a carta magna vigente desde 1976, foi divulgado duas semanas depois de ser aprovado por unanimidade no Parlamento cubano.

A versão digital do projecto já está disponível para ser descarregada nos “sites” oficiais como o portal Cubadebate e o jornal estatal “Granma”.

No decurso da próxima semana, o documento será vendido em formato físico, como já aconteceu com o primeiro projecto, discutido em processo de consulta popular no qual participaram quase nove