Governo retira alerta sobre as cheias

O governo de Moçambique levantou o alerta sobre cheias e inundações que vigorava desde Dezembro em sete províncias do centro e norte do país, anunciou ontem o Governo, no portal da Internet.

O Conselho Técnico de Gestão de Calamidades (CTGC) considera ser mínimo, o risco de novas emergências devido às chuvas, referiu o executivo. “Com base nas previsões, o CTGC decidiu levantar o alerta laranja, nas regiões centro e norte do país, que vigora desde Dezembro”, lê-se na deliberação do órgão.

O último balanço das intempéries da época chuvosa, iniciada em Outubro, aponta para a morte de 61 pessoas, num universo de cerca de 150 mil afectadas. O CTGC, agrupa o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) de Moçambique, parceiros nacionais e estrangeiros. Segundo o mesmo órgão, mantêm-se as restrições no abastecimento de água à região de Maputo, dado que a bacia hidrográfica do rio Umbelúzi registou acréscimos insignificantes de caudal durante a época chuvosa, que praticamente chegou ao fim.

“Face à situação de contínua seca na bacia do Umbelúzi e na barragem dos Pequenos Libombos, de forma particular as restrições que se registam no abastecimento de água às cidades de Maputo, Matola e à vila de Boane não têm um fim à vista, podem agravar-se ainda mais”, lê-se no portal do Governo.