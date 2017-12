Mundo

Governo ruandês quer prender franceses envolvidos

O Ruanda tem preparadas ordens de prisão contra vários cidadãos franceses pela sua alegada participação no genocídio de 1994, em que morreram mais de 800.000 pessoas, anunciou na segunda-feira a ministra ruandesa dos Negócios Estrangeiros, Louise Mushikiwabo.

Ministra Luise Mushikiwabo fala em “provas tangíveis”

Fotografia: Cyril Ndegeya | afp

Num discurso sobre o esta­do da Nação emitido na televisão nacional como parte da mensagem de Natal do Governo, a ministra assegurou que o Ruanda tem “provas tangíveis e documentadas” sobre a implicação de vários cidadãos franceses antes, durante e depois dos incidentes.

“Queremos aprofundar e ver como podemos utilizar os relatórios para questioná-los e demonstrar o seu papel durante o genocídio de 1994. As ordens de prisão para alguns deles estão preparadas e prontas para serem emitidas”, anunciou Louise Mushikiwabo.

Entre os documentos citados, a ministra do executivo de Paul Kagame destacou o relatório Muse, que afirma que a França forneceu armas ao Governo, na altura comandado por Juvenal Habyarimana, que foram posteriormente utilizadas pelas milícias hutu Interahamwe para levar a cabo o genocídio contra os tutsis e hutus moderados.

Mushikiwabo reiterou que o Ruanda “nunca desiste” dos seus esforços para responsabilizar a França pelo papel nos eventos, apesar das “notáveis tentativas” da nação europeia de nega-lo. A França inclusivamente abriu uma investigação sobre a queda do avião de Habyarimana, a 6 de Abril de 1994, no qual aquele e o Presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamira, morreram, dando início ao genocídio.

Vários membros do Go­verno ruandês, entre os quais o ministro da Justiça, Johnston Busingye, afirmaram que as investigações da justiça francesa sobre o caso tinham como objectivo desviar a atenção internacional das responsabilidades da França nesta questão.