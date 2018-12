Mundo

Governo suspende subida do preço dos combustíveis

O Governo francês suspendeu por seis meses o aumento da tributação nos combustíveis, enquanto o gás e a electricidade não vão alterar os preços durante o Inverno”, anunciou ontem o primeiro-ministro, que quer assim reverter a crise dos “coletes amarelos”.

Manifestantes “coletes amarelos” influenciaram na tomada de decisão das autoridades

Fotografia: DR

“Estabelecer o percurso e mantê-lo é uma necessidade para governar a França, mas nenhum imposto merece colocar em risco a unidade da Nação”, disse Édouard Philippe num discurso na televisão francesa, acrescentando que “deveria ser surdo se não ouvisse a ira” dos franceses.

Num gesto de apaziguamento, o Governo e o Presidente francês, Emmanuel Macron, decidiram suspender por seis meses as medidas fiscais que deveriam entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2019, disse.

“Durante este período de tempo, queremos identificar e implementar medidas de apoio justas e eficazes e, se as não encontrarmos, vamos sofrer as consequências”, acrescentou o primeiro-ministro francês.

O primeiro-ministro também declarou que está suspensa a rigidez na inspecção técnica de veículos, outro dos pedidos originais dos “coletes amarelos”, por seis meses para “encontrar as justas adaptações”.

Por fim, nem os preços da electricidade nem do gás aumentarão, como planeado, “durante as consultas e, portanto, durante o próximo Inverno”, disse o chefe do Governo.

“Essas decisões, imediatas, devem trazer tranquilidade e serenidade ao país e permitir um diálogo real sobre todas as preocupações expressas nas últimas semanas”, acrescentou o primeiro-ministro Édouard Philippe. A concertação local sobre a transição anunciada pelo Executivo na crise dos “coletes amarelos” será realizada de 15 de Dezembro a 1 de Março, afirmou Philippe Édouard, afirmando-se “pronto a melhorar e complementar as medidas de apaziguamento” reveladas pelo executivo.

“O Governo fez propostas, que talvez sejam insuficientes ou inadequadas, para as diferentes soluções nas grandes cidades e no campo. Vamos falar sobre isso, vamos me-lhorar, vamos acertar”, disse o primeiro-ministro.

O fim-de-semana ficou marcado em França por violentos protestos do movimento dos “coletes amarelos”, sobretudo por desacatos em Paris e por actos de vandalismo no Arco do Triunfo.

O monumento, que é símbolo emblemático de Paris e da própria França, foi pintado, o museu saqueado e uma estátua partida, à margem dos protestos.



Estudantes provocam incêndios em liceus

Estudantes do ensino secundário provocaram ontem perturbações em diversos liceus em França e, pelo menos, um deles foi incendiado, no segundo dia de protestos estudantis despertados pelo movimento dos “coletes amarelos”, disseram fontes citadas pela AFP.

As manifestações dos estudantes contestam as reformas do exame de final do secundário (bac) e do liceu, a plataforma de acesso ao ensino superior Parcoursup e a criação do serviço nacional universal (SNU, um serviço cívico obrigatório de um mês aos 16 anos).

Até ontem, os apelos à mobilização tinham tido pouco eco, mas a tendência inverteu-se na segunda-feira, na sequência das manifestações dos “coletes amarelos”, que têm mobilizado centenas de milhares de pessoas em França contra os aumentos de impostos.

O átrio de um liceu de Blagnac, em Toulouse, foi ontem de manhã completamente destruído pelo fogo, num incêndio provocado pelos estudantes em protesto. Outros incêndios ocorreram junto a outros estabelecimentos escolares e um jovem manifestante ficou gravemente ferido pelas chamas, segundo um comunicado conjunto do prefeito do departamento, Etienne Guyot, e a reitora da academia de Toulouse, Anne Bisagni-Faure, citado pela AFP.

Segundo a agência Associated Press, também na escola Victor Hugo, em Marselha, os estudantes atearam fogos junto às instalações da escola, levando a Polícia a intervir com recurso a gás lacrimogéneo.

Em Seine-Saint-Denis, 21 liceus e três colégios foram afectados pelas perturbações, que atingiram ainda 15 liceus em Val-d'Oise, onde foram queimados contentores de lixo e carrinhos de supermercado.

Liceus parcialmente bloqueados em Valde-Marne e viaturas incendiadas foram outros incidentes.

Na segunda-feira, 188 liceus foram afectados pelos incidentes, segundo disse o ministro do Interior, Christophe Castaner.

Toulouse, Versailles e Créteil foram algumas das regiões mais afectadas, segundo o Ministério da Educação.