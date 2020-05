Mundo

Governos asiáticos exortados a aceitar barcos à deriva com rohingyas

A Amnistia Internacional enviou uma carta aberta a diversos Governos asiáticos e ao australiano a pedir que ajudem barcos com rohingyas, à deriva no golfo de Bengala, recusados por diversos Estados por medo que sejam portadores da Covid-19.

Fotografia: DR

A Organização Não-Governamental (ONG) enviou a carta depois de um navio, rejeitado pelas autoridades da Malásia, ter chegado à costa de Bangladesh com 396 rohingya desnutridos, após dois meses no mar, tendo morrido pelo menos 28. Uma semana depois, as autoridades do Bangladesh indicaram que, devido à Covid-19, não aceitarão a entrada de mais navios com rohingyas, uma minoria muçulmana na Birmânia (Myanmar).

“Vários barcos de pesca com centenas de homens, mulheres e crianças - que se acredita serem rohingya - estão à deriva no mar, depois de serem rejeitados pelos Governos que mencionam a pandemia da Covid-19”, afirma-se na carta, assinada por Clare Algar, directora de Investigação, Advocacia e Política da Amnistia Internacional, divulgada na sexta-feira.

Algar afirmou que há cerca de 800 refugiados e emigrantes em alto mar e instou as autoridades da região a protegerem “estas vidas por razões humanitárias” e, também, a cumprirem as responsabilidades perante as leis e acordos internacionais. A carta é dirigida aos Governos da Austrália, Bangladesh, Brunei, Camboja, Índia, Indonésia, Laos, Malásia, Birmânia, Paquistão, Filipinas, Singapura, Timor-Leste, Tailândia, Sri Lanka e Vietname.

Mais de 700 mil refugiados rohingya vivem no Bangladesh desde a limpeza étnica que sofreram entre 2016 e 2017 às mãos do Exército birmanês, que está a ser julgado, por alegado genocídio, no Tribunal Internacional de Justiça (Haia). A situação da Covid-19 também provocou reclamações de várias ONG na Malásia e Tailândia.