Governos devem travar a fuga de quadros jovens

Victor Carvalho

O problema dos refugiados continua a afectar o continente africano, nuns casos por via da fuga dos seus melhores quadros em busca de melhores condições de vida.

Governos africanos e seus parceiros são chamados a criar condições locais para evitar a migração de jovens e fuga de cérebros para outros continentes

Mas noutros, a esmagadora maioria, por serem provenientes de África a maior parte daqueles que em busca de uma melhor vida acabam por morrer vítimas de uma enorme e, por vezes, fatal fragilidade, seja na viagem ou no próprio local de destino.

Este tema, pela sua importância, está a mobilizar diferentes organizações interna-

cionais no sentido de serem encontradas soluções práticas que coloquem um ponto final neste drama que, infelizmente, continua a ceifar vidas humanas e a depauperar um continente que não se pode deixar vergar perante o fatalismo, mas que tarda em encontrar mecanismos que ajudem a resolver o problema.

Uma dessas organizações, a Cruz Vermelha Internacional, lançou esta semana em Cabo Verde um apelo para que os Governos africanos criem as condições necessárias para fixar os jovens nos seus respectivos países.

O apelo foi feito pessoalmente pelo presidente do Grupo "Sahel Plus" do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Denis Bakiono, à margem de uma assembleia-geral e de uma mesa redonda da organização regional, que decorreu na Cidade da Praia.

“A migração é um problema complexo, que envolve outras questões, como os conflitos armados e a falta de emprego, que levam os jovens a aventurarem-se”, referiu Danis Bakiono, que é também presidente da Cruz Vermelha do Burkina Faso, considerando que os Governos e outros parceiros devem criar condições locais para evitar a migração. Nesse mesmo encontro, destinado essencialmente a abordar o que se passa na região do Sahel mas que acabou por referir a situação que prevalece noutros pontos do continente, a directora regional da Federação Internacional da Cruz Vermelha, Fatou-

mata Traoré, disse que o problema poderá ser resolvido com um trabalho conjunto entre as várias instituições na criação de programas para a formação dos jovens, que representam a maioria das populações nos países do continente.



Interesse da Europa

A Assembleia Geral do Grupo “Sahel Plus” e a mesa redon-da sobre “Accès Plus Sûr” do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, além de delegados de numerosos países africanos, contaram com a presença de representantes de países europeus como Ing-laterra, Dinamarca, Luxemburgo, Espanha, Bélgica, França e Itália.

A presença destes delegados europeus revela o interesse com que o problema da migração está a ser encarado pelos países habitualmente escolhidos como lugar de destino por aqueles que arriscam as suas vidas em busca de um futuro melhor.

Mas África não pode esperar, como habitualmente tem acontecido, que sejam os outros países a resolverem os seus problemas. É tempo do continente meter mãos à obra e mostrar o seu empenhamento em criar, efectivamente, as condições para fixar a sua juventude de modo a que esta tenha uma perspectiva de futuro no seu próprio país.

A mensagem que foi passada na Cidade da Praia vai no sentido da união de esforços, entre os diferentes países africanos para se encontrarem soluções que possam servir como ponto de partida para o envolvimento das or-ganizações internacionais, como a Cruz Vermelha Internacional, no trabalho colectivo que há a fazer a favor dos refugiados.

Só com a unidade e com uma política comum para enfrentar o problema da mi-gração é que os países africanos estarão em condições de aproveitar alguns programas de ajuda ao combate à migração, como é o caso da União Europeia que anunciou a existência de um pacote de apoio para os Governos que criem mecanismos para evitar a fuga massiva de pessoas para a Europa.

Um pacote que para ser aceite terá que ser previamente discutido, de modo a evitar aproveitamentos políticos de um problema essencialmente humanitário e que está a enlutar milhares de famílias africanas.

Ataque por motivos raciais mata seis pessoas em Itália

O drama dos refugiados africanos, que se inicia a partir do momento em que embarcam para um futuro desconhecido e em condições de uma enorme fragilidade, está longe de acabar para aqueles que, apesar das vicissitudes, logram chegar a um porto que julgavam seguro.

A semana passada em Itália, no centro da pequena ci-dade de Macerata, um jovem italiano saiu do seu carro e de pistola em punho disparou contra todas as pessoas ne-gras que se lhe cruzaram no caminho, só tendo parado depois de ser detido por agentes da autoridade.

Como consequência, cinco homens e uma mulher foram atingidos a tiro. A polícia já deteve o agressor, um italiano de 28 anos, suspeito de ser o atirador, no que as autoridades consideram ser um ataque por motivos ra-ciais, já que todas as vítimas são negras.

“Ele andava no carro e quando via uma pessoa negra disparava”, disse Marcello Mancini, um habitante de Macerata. A ANSA, agência italiana de notícias, revelou que o suspeito, Luca Traini, saiu do carro com a bandeira tricolor sobre os ombros e que quando a polícia chegou admitiu ter sido o autor dos disparos, sem apresentar resistência. Antes de ser detido fez a saudação fascista. Traini terá sido candidato pela Liga Norte, um partido anti-imigração, às eleições locais do ano passado.

Os tiros foram disparados a partir de um Alfa Romeo 147 no centro de Macerata, gerando pânico na rua. Se-gundo o presidente da Câmara, todos os feridos são estrangeiros e negros e um está em estado grave.

Romano Carancini chegou a pedir à população para se manter em casa, mas já levantou o pedido. Mas a história tem antecedentes. Macerata, uma pequena cidade com cerca de 43 mil habitantes, havia sido palco dias antes do assassinato de uma jovem italiana, Pamela Mastropietro, cujos restos desmembrados foram encontrados dentro de duas malas. O principal suspeito é um cidadão nigeriano.

O que acaba de suceder em Macerata é apenas uma cópia do que se tem vindo a passar noutras cidades europeias, sobretudo as que ficam junto à costa marítima onde é vulgar verem-se numerosos grupos de refugiados totalmente desenquadrados das realidades locais a serem tratados de forma perfeitamente desumana.

Para tentar minimizar o problema, a União Europeia disse ter disponível um programa de financiamento para os países africanos travarem o êxodo migratório para a Europa.

A aplicação desse programa foi abordado na recen-te cimeira África-Europa, que decorreu em Abidjan, mas até agora ainda não se sabe quais os países africanos que aderiram a esta proposta europeia nem em que condições o fizeram.