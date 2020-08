Mundo

Graça Machel defende medidas contra assédio

A activista moçambicana Graça Machel pediu, quinta-feira, um movimento amplo e profundo de repúdio contra o assédio sexual, após a polémica no caso de instrutores suspeitos de engravidar candidatas a polícias na Escola Prática da Polícia, que nesse mesmo dia foi visitada pelo Presidente Filipe Nyusi.

“Precisamos de um movimento amplo e profundo de intolerância e de repúdio contra o assédio sexual”, declarou Graça Machel, numa entrevista ao canal televisivo STV.

O caso veio a público há duas semanas, quando foi divulgada nas redes sociais uma ordem do comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, para a instauração de um processo disciplinar contra instrutores da Escola Prática da Polícia de Matalane, por suspeitas de terem engravidado jovens durante a formação.



“É necessário que as pessoas cheguem ao ponto de não se atrever a tentar por saber que a opinião pública vai cair sobre eles de forma implacável.

Este ambiente deve ser criado sim por organizações da sociedade civil , mas também por organismos do Estado”, afirmou a activista. “Todos os sectores têm de criar um ambiente de intolerância e inadmissibilidade para que não se usem as mulheres para fins mesquinhos”, declarou.