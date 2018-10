Mundo

Grandes manobras da OTAN preocupam autoridades russas

Cerca de 50 mil soldados apoiados por consideráveis recursos materiais começaram ontem, na Noruega, as maiores manobras militares da OTAN desde a Guerra Fria, uma demonstração de força que irrita a vizinha Rússia.

Os exercícios militares são os maiores desde a Guerra Fria

Fotografia: dr

O exercício “Tridente Juncture 18”, que termina a 7 de Novembro, visa treinar a Aliança Atlântica para ajudar um dos seus membros.

“O objectivo é demonstrar a capacidade de defesa da Aliança Atlântica frente a qualquer adversário”, afirmou o almirante norte-americano James Foggo, comandante-em-chefe do exercício. “Não visa nenhum país em particular”, acrescentou.

Mas a Rússia está em todas as mentes, tendo realizado as maiores manobras militares na sua história, em Setembro deste ano no seu território.

“A Rússia não representa uma ameaça militar directa para a Noruega”, enfatizou o ministro norueguês da Defesa, Frank Bakke-Jensen.

“Mas numa situação tão complexa como hoje em dia (...) um incidente pode muito bem aumentar a tensão no Norte e nós queremos preparar a Aliança para evitar qualquer incidente infeliz”, disse ele à AFP.

Além da “Trident Juncture 18”, os Estados Unidos da América (EUA) e a Grã-Bretanha intensificam os seus desdobramentos neste país escandinavo para acostumar as suas tropas ao grande frio local. Cerca de 700 fuzileiros navais dos EUA chegarão de forma rotativa ao território norueguês a médio prazo.

Embora as manobras sejam executadas a uma distância que respeita a fronteira russo-norueguesa, a 198 quilómetros no Árctico, Moscovo já expressou a sua irritação.

Sob a Presidência de Vladimir Putin, o Exército russo fortaleceu consideravelmente os seus recursos no Árctico, com novas bases aéreas, radares e sistemas anti-aéreos. A Frota do Norte receberá novos navios de guerra e outros meios navais.