Mundo

Grécia reforça barreira na fronteira com Turquia

Vários veículos do Exército grego trabalhavam, ontem, na “reparação e reforço” da barreira de arame farpado em Kastanies, na fronteira entre a Grécia e a Turquia, para impedir futuras entradas de migrantes, noticiaram as agências internacionais.

Fotografia: DR



“Os trabalhos de reparação e de reforço da barreira estão em curso após pessoas do lado turco terem tentado destruí-la e entrar no território grego nos últimos dias”, indicou uma fonte governamental grega, citada pela agência France-Press (AFP).

Segundo os jornalistas da AFP destacados no local, a situação registada ontem ao longo da via ferroviária localizada perto do posto fronteiriço grego de Kastanies (Pazarkule, no lado turco) estava mais calma em comparação aos dias anteriores.

A única movimentação verificada no local eram os trabalhos efectuados pelos elementos e pelos veículos pesados do Exército grego.

Na semana passada, mi-lhares de migrantes concentraram-se junto da barreira para exigir a entrada no território grego.

Para travar a multidão, a forças anti-motim gregas recorreram ao uso de gás lacrimogéneo. No domingo, o Governo grego anunciou o reforço e o prolongamento desta barreira fronteiriça, localizada no Nordeste do país. A barreira tem actualmente uma extensão de 12,5 quilómetros e ficará, segundo os planos do Executivo, com uma extensão de cerca de 36 quilómetros.

Este prolongamento “irá ser realizado pelo Exército” em certas zonas a sul do rio Evros, que marca a fronteira entre os dois países, onde “é fácil para os migrantes atravessarem para o lado grego.