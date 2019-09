Grécia reforça vigilância de fronteiras

MPLA defende preparação antecipada para as autárquicas

O primeiro secretário do MPLA na Huíla, Luís Nunes, afirmou na sexta-feira, na cidade do Lubango, que o processo para as eleições autárquicas requer, do partido, uma preparação e planificação antecipada de todas acções a realizar, de forma a evitar-se improvisos e trabalho sob pressão, com lacunas e imperfeições.