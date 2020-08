Grevistas na Indonésia bloqueiam acesso à maior mina de ouro do mundo

Covid-19: Angola com mais 37 infecções, duas mortes e quatro recuperados

O país registou ontem mais 37 casos positivos da Covid-19, dois óbitos e quatro recuperados. No habitual encontro com os jornalistas, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, Franco Mufinda esclareceu que dos 37 casos positivos, sete foram registados do município do Soyo, província do Zaire, e 30 em Luanda, concretamente nos municípios de Talatona, Belas, Cacuaco, Viana, Cazenga e nos distritos da Maianga e Ingombota.