Mundo

Grupo armado faz seis mortos no Sudão do Sul

Dois trabalhadores humanitários e quatro civis morreram, no Sudão do Sul, abatidos a tiro por um grupo não identificado, anunciou, hoje, o coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas (ONU) no país.

Rebeldes no Estado de Jonglei

Fotografia: DR

De acordo com a agência Associated Press, os dois trabalhadores humanitários estavam a apoiar quatro pessoas, quando no início da semana, foram atacados por um grupo armado desconhecido. “Estes terríveis actos não podem continuar”, afirmou o coordenador da ONU no país, Mohamed Ag Ayoya.

O ataque ocorreu no centro da cidade de Pajut, no Estado de Jonglei, palco de violentos conflitos inter-comunitários que provocaram centenas de mortos e milhares de deslocados. A violência no Estado de Jonglei levou grupos internacionais de ajuda humanitária, como os Médicos Sem Fronteiras ou o Comité Internacional da Cruz Vermelha, a limitarem o trabalho nas últimas semanas.