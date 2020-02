Grupo de homens armados invade tribunal para libertar líder de gang

Produção de diamantes sobe em volume e valor

A Sodiam anunciou, ontem, vendas brutas de três mi-lhões de quilates e 409 mi-lhões de dólares no quarto trimestre de 2019 no que representa um terço dos resultados do cômputo do ano, situados em nove milhões de quilates e 1,3 mil milhões de dólares.