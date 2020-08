Mundo

Grupo de Visegrado pede solução política

O Grupo de Visegrado – Polónia, Hungria, República Checa e Eslováquia – apelou, ontem, a uma solução política para a crise na Bielorrússia, com respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais e sem violência contra manifestantes pacíficos.

Fotografia: DR



Numa declaração divulgada pela Presidência polaca, os quatro países, que participaram no Conselho Europeu extraordinário, em Bruxelas, instaram “actores estrangeiros a absterem-se de acções que prejudiquem a independência e soberania da Bielorrússia”.



No texto, os Chefes de Estado dos quatro países manifestaram “profunda preocupação” com as eleições presidenciais de 9 de Agosto, apontando que “o resultado não foi reconhecido pela sociedade bielorrussa”, cujas “justificadas aspirações” reconhecem.

Com o objectivo de uma resolução pacífica e legítima da actual crise, os quatro Presidentes, que manifestaram profunda preocupação, “apelaram às autoridades da República da Bielorrússia para abrirem caminho a uma solução política e respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, abstendo-se do uso de violência contra manifestantes pacíficos”.