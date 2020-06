Mundo

Grupo extremista Al-Shabab cria centro para doentes na Somália

O grupo extremista Al-Shabab na Somália anunciou a criação de um centro de isolamento e tratamento para doentes com Covid-19, numa altura em que a doença continua a alastrar no país.

Fotografia: DR

O Al-Shabab, que tem ligações à Al-Qaeda, anunciou, na sexta-feira, que o centro, que inclui uma linha telefónica 24 horas por dia, foi criado em Jilib, importante bastião do grupo extremista no sul da Somália. "Exorto as pessoas com sintomas da doença a virem às instalações médicas e a evitarem infectar outros muçulmanos", disse o xeique Mohamed Bali, um membro destacado do Al-Shabab e responsável pelo comité de resposta 'ad hoc' para a covid-19, num discurso transmitido pela rádio oficial do grupo.

O centro fica instalado num edifício que outrora albergou a agência das Nações Unidas para a infância (UNICEF) em Jilib. Durante meses, as autoridades da Somália alertaram para o alto risco de propagação do vírus nas zonas controladas pelo Al-Shabab no centro e no sul do país. O grupo extremista tem resistido a aceitar assistência do governo e das organizações internacionais de saúde nesta e em crises passadas, incluindo durante os períodos de seca.

Não foi disponibilizada informação sobre o número de infecção pelo novo coronavírus nas áreas controladas pelo al-Shabab, nem sobre a forma como os casos serão confirmados ou tratados. A Somália regista 85 mortes em mais de 2.500 casos confirmados de covid-19 e um dos sistemas de saúde mais frágeis do mundo, em consequência de anos de conflitos e pobreza, o que levanta receios de que exista um número incalculável de casos por detectar.