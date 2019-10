Mundo

Grupo extremista ataca base militar americana

Dois ataques com carros armadilhados foram perpetrados na Somália, um contra uma base que abriga soldados norte-americanos, a cerca de 100 quilómetros a noroeste de Mogadíscio, outro contra uma coluna militar de veículos da União Europeia na capital somali, revelou ontem a AFP.

Além da base americana, veículos da UE foram também atacados

Fotografia: DR

O grupo extremista islâmico al-Shabab reivindicou o ataque à base militar, sem que se saiba, por enquanto, se houve vítimas, mas não se pronunciou sobre a coluna de veículos da UE.

Foram ouvidas duas fortes explosões, seguidas de tiros, na base Baledogle, onde formadores militares norte-americanos treinam as forças especiais somalis, confirmou uma testemunha ocular do portal de notícias da Somália “Goobjoog News”, assim como fontes locais à agência France Press.

“Estava a cerca de 300 metros de distância quando dois camiões (com guerrilheiros extremistas) chegaram ao acampamento”, disse a fonte, citada pelo “Goobjoog News”, sob condição de anonimato, especificando que os veículos “eram como os usados no ataque de 14 de Outubro de 2017”, dia em que pelo menos 587 pessoas foram mortas num atentado com camiões bomba do al-Shabab num hotel e num mercado em Mogadíscio.

/>Segundo a mesma fonte, houve uma intensa troca de tiros entre os rebeldes e os militares na base - de onde os EUA têm também vindo a realizar ataques com drones. Já em Mogadíscio, versões não coincidentes dão conta da explosão de uma mina à passagem do comboio de veículos militares onde seguiam conselheiros militares europeus, sem vítimas, e de um ataque com um veículo-bomba lançado contra esse comboio, provocando um número não especificado de vítimas mortais, de acordo com Omar Abikar, um oficial de segurança, em declarações à AFP.

Um comboio militar de veículos blindados da UE foi atingido por uma mina, que explodiu no trajecto, depois de ter estado no Ministério da Defesa. O comboio fazia parte da Missão de Formação da UE (EUTM-S), que treina o Exército somali, segundo uma declaração da missão citada pela agência Efe.