Grupo que atacou o porto continua na sede da vila

Líderes da CEDEAO dão ultimato à Junta

Os Chefes de Estado da África Ocidental (CEDEAO), reunidos, sexta-feira, em cimeira extraordinária virtual, instaram à Junta militar no poder, no Mali, a iniciar imediatamente uma transição civil, e formar um Governo encarregue de preparar as eleições legislativas e presidenciais em 12 meses.