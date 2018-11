Grupo de vigilância para denunciar suspeitos de serem homossexuais

Oposição exige formação imediata do novo Governo

Pouco mais de 24 horas depois de o Presidente Evaristo de Carvalho ter garantido aos são-tomenses que vai respeitar os prazos constitucionais para a formação do Governo, no seguimento do processo eleitoral, a oposição acaba de desafiá-lo a iniciar de imediato as auscultações para a indigitação do primeiro-ministro e posterior formação do Executivo, antes da tomada de posse da Assembleia Nacional, prevista para o dia 22.