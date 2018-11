Mundo

Grupos do Sahel assinam acordos de cooperação

O grupo G5 Sahel e a Aliança do Sahel assinaram em Niamey um protocolo de parceria que estabelece o quadro de colaboração e as modalidades operacionais da implementação dos seus projectos conjuntos, anuncia um comunicado oficial divulgado pela agência PANA.

Os documentos foram rubricados por Jean Marc Gravellini, chefe da unidade de coordenação da Aliança do Sahel, e por Maman Sambo Sidikou, secretário permanente do G5 Sahel, na sequência de uma reunião entre as duas entidades sobre acordos de cooperação.

Os países do G5 Sahel elaboraram um programa no valor de 93 milhões de dólares, articulado em torno de três componentes essenciais, como a construção e desenvolvimento de instalações de água e saneamento, prevenção e controlo da gestão dos conflitos comunitários, a preservação da coesão social e promoção da segurança civil e a melhoria do acesso à Justiça e aos direitos humanos.

O G5 Sahel inclui o Burkina Faso, o Mali, a Mauritânia, o Níger e o Chade, que estão confrontados com uma intensa actividade de movimentos jihadistas e riscos climáticos.

A Aliança do Sahel é, por sua vez, composta por 12 membros, nomeadamente, França, Alemanha, União Europeia, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Espanha, Grã-Bretanha, Itália, Luxemburgo, Dinamarca, Países Baixos e quatro observadores (Estados Unidos, Fundação Gates e Noruega).