Guarda costeira resgata do mar mais 156 pessoas

MAT defende reorientação do debate sobre autarquias

O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, lamentou ontem, em Luanda, que o debate sobre o processo de implementação das autarquias no país esteja centrado apenas na necessidade de serem criadas as condições para a institucionalização do poder local, descurando o que ele vai fazer em concreto quando for institucionalizado em 2020.