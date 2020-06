Mundo

Guardas prisionais negros e latinos denunciam actos de discriminação

Oito guardas prisionais negros e latinos apresentaram uma queixa de discriminação contra as autoridades da prisão do Minnesota, nos Estados Unidos, por alegadamente terem sido proibidos de ter contacto com o ex-polícia Derek Chauvin.

Assassino de Floyd é protegido pelos supremacistas brancos

Fotografia: DR

De acordo com os media locais, citados pela Efe, as autoridades prisionais terão proibido o contacto destes oito guardas com o ex-polícia acusado da morte do afro-americano George Floyd “por não serem brancos”.

Na queixa, apresentada no Departamento dos Direitos Humanos do Minnesota, na sexta-feira, os guardas prisionais do condado de Ramsey alegam que, quando Chauvin chegou às instalações do centro de detenção de adultos, em 29 de Maio, o superintendente ordenou que todos os oficiais “de cor” abandonassem o piso onde estaria o recluso, informou o canal local KSTP.

Os queixosos argumentam que os oficiais negros e hispânicos estão proibidos de ter contacto com Chauvin e foram substituídos por outros colegas. Segundo uma reportagem do canal afiliado da cadeia ABC, um dos oficiais disse sentir-se “humilhado” e outros agentes foram vistos a chorar.

George Floyd, de 46 anos, morreu em 25 de Maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante oito minutos numa operação de detenção. A sua morte provocou uma onda de protestos nos Estados Unidos e noutras partes do mundo.

Ex-agente confrontado em supermercado

Um dos quatro agentes, envolvidos na detenção e consequente morte de Goerge Floyd, foi confrontado, durante a ida às compras, por uma mulher inconformada pelo facto de o polícia ainda estar em liberdade.

J. Alexander Kueng estava às compras num supermercado em Plymouth, no Minnesota, no sábado, quando uma mulher o confrontou.

“Não tem o direito de estar aqui”, afirma a mulher, questionando como é que o ex-polícia tem coragem de andar descansadamente às compras depois de estar envolvido numa morte.

J. Alexander Kueng respondeu, calmamente, afirmando que estava apenas a comprar bens que lhe eram essenciais, mas sem conseguir a compreensão da mulher, que continuava a confrontá-lo referindo que este “não estava arrependido” e não deveria estar livre.

Kueng foi libertado da prisão do condado de Hennepin na sexta-feira à noite, após o pagamento de uma fiança de 750 mil dólares.

Disparos

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas por tiros e atropelamentos numa festa de rua em Charlotte, Carolina do Norte, disseram hoje as autoridades policiais do Estado norte-americano.

Os disparos de armas de fogo ocorreram por volta da meia-noite de ontem durante uma “festa organizada de forma espontânea” durante as festividades que assinalam os 155 anos da proclamação do decreto federal que determinou a libertação dos escravos (Juneteenth Celebration), a 19 de Junho de 1865.

De acordo com o subchefe da Polícia de Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennings, as autoridades foram chamadas ao local depois de terem sido alertadas por um telefonema sobre a festa que juntava centenas de pessoas nas ruas do bairro de Beattis Ford Road no Norte da cidade de Charlotte.

Após a chegada da Polícia foram feitos vários disparos, o que provocou o pânico da multidão, tendo cinco pessoas sido atropeladas por automóveis que eram conduzidos por pessoas que tentavam abandonar o local.

A Polícia diz que recolheu provas que indicam prováveis autores dos disparos, mas até ao fecho desta edição ainda não havia mais detalhes sobre os acontecimentos.

Estátua de Roosevelt é retirada de museu

O Museu Americano de História Natural vai retirar, em breve, uma estátua de Theodore Roosevelt, 26º. Presidente dos Estados Unidos, após anos de acusações de que glorifica o colonialismo e a discriminação racial, anunciou o autarca de Nova Iorque.

A estátua de bronze, que se encontra numa das entradas do museu desde 1940, retrata Roosevelt a cavalo, com um nativo americano e um africano ao lado.

“O Museu Americano de História Natural pediu para remover a estátua de Theodore Roosevelt, porque retrata explicitamente os negros e indígenas como subjugados e racialmente inferiores”, disse o presidente da Câmara , Bill de Blasio em comunicado. “É a decisão certa e o momento certo para remover esta problemática estátua”, concluiu.

A responsável do museu, Ellen Futter, explicou ao jornal "The New York Times" que o público da instituição “ficou profundamente comovido com o crescente movimento pela Justiça racial que surgiu após o homicídio de George Floyd”, o afro-americano que morreu às mãos da Polícia.

“Temos assistido à atenção do mundo e o país tem-se voltado cada vez mais para estátuas como símbolos poderosos e dolorosos do racismo sistémico“, disse Futter àquele jornal, sem precisar quando a estátua vai ser retirada.

Futter disse que as objecções do museu se limitam à estátua, e não à figura de Roosevelt, um conservador museológico pioneiro cujo pai foi membro fundador da instituição e que serviu como governador de Nova Iorque antes de se tornar no 26.º Presidente dos Estados Unidos, de 1901 a 1909.

O museu vai dar o nome do antigo Presidente ao Salão da Biodiversidade, “em reconhecimento do seu legado”, acrescentou Futter.

Theodore Roosevelt IV, bisneto do antigo Presidente, apoia a decisão, defendendo que “a composição da estátua equestre não reflecte o seu legado”. “É tempo de remover a estátua e seguir em frente”, disse ao "The New York Times".

A estátua foi alvo de vandalismo em 2017, quando manifestantes derramaram líquido vermelho no pedestal, simbolizando sangue, e apelaram à sua remoção, considerando que se tratava de um símbolo “do patriarcado, da supremacia branca e do colonialismo dos primeiros colonos”.

Os protestos anti-racistas após o homicídio de George Floyd deram origem à vandalização e remoção de várias estátuas de figuras controversas.