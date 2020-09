Mundo

Guerra entre Arménia e Azerbaijão mobiliza actividade diplomática

Arménia declarou lei marcial e mobilização militar total depois do início do conflito armado com o vizinho Azerbaijão, no enclave de Nagorno-Karabakh, disse, ontem, o Primeiro-Ministro arménio Nikol Pashinyan. O chefe do Governo arménio apelou aos cidadãos para se “prepararem para defender o país”.

O enclave de Nagorno-Karabakh é disputado pela Arménia e o vizinho Arzebaijão

Fotografia: DR

A situação mobilizou, de imediato, uma intensa actividade diplomática, para se tentar impedir o conflito en-tre Arménia, de maioria cristã e Azerbaijão, de maioria mu-çulmana, com os co-presidentes do Grupo de Minsk da Organização de Segurança e Cooperação Europeia (Igor Popov da Rússia, Stephane Visconti da França e Andrew Schofer dos Estados Unidos) expressarem “profunda preocupação” sobre “a nova guerra entre os dois vizinhos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei La-vrov, falou, também, ontem, pelo telefone com os homólo-gos da Arménia e Azerbaijão. A Turquia disse, por sua vez, que a Arménia deve imediatamente cessar o que chamou de hostilidade com o Azerbaijão.

“Condenamos em termos fortes o uso da força e lamentamos a perda de vida sem sentido, incluindo civis”, disseram diplomatas ocidentais que apelaram às duas partes para “imediatamente porem fim às hostilidades e recomeçarem as negociações para se encontrar uma solução sustentável do conflito”.

Os três países pediram às partes para tomarem “as me-didas necessárias para estabilizar a situação no terreno”, acrescentando que não há alternativa a uma solução ne-gociada do conflito”. As negociações de paz mediadas pelo “Grupo de Minsk” fracassaram em 2010. Após o colapso da União Soviética, em 1991, separatistas arménios tomaram Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão e de regiões que ligam o território ao enclave depois de uma guerra que fez mais de 30 mil mortos.

Ontem, os dois países noticiaram violentos combates em redor do enclave. A Arménia acusou o Azerbeijão de ter atacado localidades civis na região.

“A nossa resposta será proporcional e a liderança político-militar do Azerbaijão tem responsabilidade total pela situação”, disse o Ministério da Defesa arménio numa declaração.

No documento, o Ministério da Defesa da Arménia disse que as suas tropas tinham abatido quatro helicópteros militares, 15 “drones” e 10 tanques azeris depois de as forças do Azerbaijão terem começado a bombardear algumas posições no enclave, incluindo a capital, Stepanakert.

Contudo, o Ministério da Defesa do Azerbaijão disse ter lançado a operação militar ao longo “da Linha de Contacto” entre os dois países “para suprimir os combates e garantir a segurança da população”. O Ministério confirmou que um dos seus helicópteros tinha sido abatido, mas acrescentou que a tripulação sobreviveu.

As autoridades azeris dizem ter tomado sete aldeias algo que as autoridades de Nagorno-Karabakh negaram. Oleodutos e gasodutos que transportam petróleo e gás do Azerbaijão passam perto de Nagorno-Karabakh e em Julho, durante confrontos na fronteira o Azerbaijão ameaçou atacar um complexo de energia nuclear na Arménia.

Numa declaração publicada ontem, na rede social Twitter, o conselheiro do Presidente do Azerbaijão, Hikmet Hajiyev, sublinhou que o país “condena veementemente o novo acto de agressão da Arménia”. Hikmet Hajiyev falou num “bombardeamento que afectou áreas densamente povoadas por civis”.

“Há informações de mortos e feridos entre os civis e os militares”, adiantou o responsável, atribuindo “a responsabilidade” ao bloco arménio, por ter atacado áreas residenciais.

Já o Primeiro-Ministro arménio, Nikol Pashinian, através da conta no Facebook fez um apelo à “mobilização militar geral”, exortando “o pessoal ligado às Forças Armadas a apresentar-se nas suas comissões militares territoriais”. Horas antes Nikol Pa-shinian tinha denunciado a ofensiva do Azerbaijão “com ataques aéreos e de mísseis”.

As tensões na região separatista de Nagorno-Karabakh permaneceram ao longo dos anos, tendo agora subido de tom, com as partes a trocarem acusações sobre quem iniciou as hostilidades. Nagorno-Karabakh é um enclave etnicamente arménio dentro do Azerbaijão. Ambos têm forte presença militar ao longo de uma zona desmilitarizada que separa a região do resto do Azerbaijão.

O conflito data dos tempos soviéticos, quando em finais dos anos 80 a população do Azerbaijão de Nagorno-Karabakh, povoado maioritariamente por arménios, pediu para este ser incorporado na vizinha Arménia. Foi este o mote para a guerra, que durou vários anos .

“Não entregaremos a nossa terra a ninguém”

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, afirmou, ontem, após a escalada das tensões no enclave separatista arménio de Nagorno-Karabakh, que Baku “não vai entregar as suas terras a ninguém” e garantiu que irá “restaurar a justiça histórica”. “Estamos na nossa terra. Não queremos a dos outros. Mas a nossa não a entregaremos a ninguém”, disse o Presidente azeri numa intervenção através da Internet no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Segundo Aliev, os disparos a partir de Nagorno-Karabakh provocaram a morte de “vários” cidadãos azeris, cujo número, porém, não avançou. Por seu lado, as autoridades arménias adiantaram, ontem, que, pelo menos, 10 militares de Nagorno-Karabakh morreram na sequência dos ataques das tropas azeris e pelo menos, dois dos falecidos- uma mulher e uma criança - são civis.

Ontem, mas já num discurso perante a cúpula militar azeri, Aliev insistiu que o conflito no enclave separatista “não pode ter meias soluções”. “Nunca permitiremos a criação do assim chamado “segundo Estado arménio” em território do Azerbaijão. E os êxitos na esfera militar são prova disso”, referiu, lembrando que Nagorno-Karabakh é uma “questão histórica” para o país.

“Já o disse muitas vezes e hoje repito-o: devemos fazê-lo de tal maneira para que o povo azeri fique satisfeito. Temos de restabelecer a justiça histórica e temos de o fazer para restaurar a integridade territorial do Azerbaijão”, frisou. Território do Império Russo disputado pela Arménia e Azerbaijão durante a guerra civil após a revolução bolchevique de 1917, Nagorno-Karabakh, habitado maioritariamente por arménios, foi anexada em 1921 por Josef Estaline à República Socialista Soviética do Azerbaijão, tendo obtido, a partir de 1923, um estatuto autónomo.

Em Fevereiro de 1988, ainda sob o controlo da União das Re-públicas Socialistas Soviéticas (URSS), é desencadeada uma violência interétnica entre o Azerbaijão e Arménia. A 10 de Dezembro de 1991, Nagorno-Karabakh proclama unilateralmente a independência de Baku, com o apoio de Erevan, tendo como pano de fundo a desagregação da então URSS.

Após o fim da URSS, o Exército soviético abandonou a região, deixando as armas para trás, o que conduziu a uma escalada do conflito, marcado por duas grandes ofensivas das forças arménias em 1992 e 1993. A 17 de Maio de 1994, entra em vigor um acordo de cessar-fogo negociado por Moscovo.

Na altura, a Arménia controlava cerca de um quinto do território do Azerbaijão, bem como Nagorno-Karabakh.

A União Europeia o Conselho Europeu, a Rússia, a França e a Alemanha já lamentaram os confrontos e pediram a cessação imediata das hostilidades, bem como o regresso à mesa de negociações. Por seu lado, a Turquia já manifestou “apoio total” ao Azerbaijão na disputa contra a Arménia, disponibilizando quaisquer equipamentos militares que Baku venha a solicitar.