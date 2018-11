Mundo

Guerra converte Iémen em “inferno na terra”

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) exigiu ontem às partes em conflito no Iémen que ponham fim às hostilidades, num país que se tornou um “inferno na terra” para as crianças, ameaçadas pela fome.

Crianças estão entre as principais vítimas da guerra no Iémen

Fotografia: DR

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, pediu na sexta-feira o fim da “violência” para evitar que o país caia num “precipício”. “O Iêmen é actualmente um inferno na terra, não apenas para 50 por cento ou 60 por cento das crianças, mas para cada menino e menina que vive no Iémen”, afirmou Geert Cappelaere, director do Unicef para o Médio Oriente e África do Norte, numa conferência de imprensa realizada ontem em Amã, na Jordânia.

“Pedimos a todas as partes que se reúnam durante este mês com a mediação do emissário especial da ONU para que cheguem a um acordo de cessar-fogo” no Iémen, declarou Cappelaere. “As cifras, embora não digam muito, são importantes porque fazem-nos perceber o quanto a situação se tornou desastrosa”, afirmou. A guerra no Iémen confronta as forças pró-Governo e uma coligação liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes huthis, apoiados pelo Irão.

Além da fome, a população também sofre de doenças como a cólera.

“A cada 10 minutos, uma criança morre de doenças que poderiam ser evitadas”, indicou Cappelaere.

O director regional do Unicef disse à AFP na quinta-feira que 1,8 milhão de crianças menores de cinco anos estão em situação de “desnutrição severa”. A guerra acentuou “uma situação que já era negativa depois de anos de subdesenvolvimento” no país mais pobre da região, disse Cappelaere.